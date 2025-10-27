Aos 72 anos, servidor é sinônimo de dedicação e inspiração; prefeito Léo Moraes parabeniza os servidores

Publicada em 27/10/2025 às 10h29
Em meio a um cenário em que muitos buscam a aposentadoria como um marco final na carreira profissional, há quem prove que a dedicação e o amor pelo trabalho não têm idade. Aos 72 anos, o servidor público Manoel Izidio é um verdadeiro exemplo de compromisso, responsabilidade e inspiração para colegas e gestores na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).
Com aproximadamente 18 anos atuando na Semagric, Manoel construiu uma carreira sólida, marcada pela ética, conhecimento e disposição para contribuir diariamente com o bom funcionamento da secretaria. Mesmo após atingir a idade tradicional de aposentadoria, ele optou por continuar atuando, mostrando que a experiência é um diferencial valioso para o serviço público.
“Eu continuei porque eu compreendo que, enquanto você pode contribuir com sua experiência, tem vontade e tem a consciência de que um serviço público bem prestado a quem mais precisa, pode mudar a vida da população. A gente tem a obrigação como servidor de contribuir com a realidade, no nosso caso, do agricultor que vive distante da cidade”, disse Manoel Izidio.
O INÍCIO DA CAMINHADA
Natural do Ceará, Manoel Izidio chegou em Rondônia no início da década de 1980 e viu de perto as transformações da região. Hoje em dia, ocupa o cargo de gerente de Implantação de Agroindústria da Semagric, mas segundo o servidor, já são mais de 30 anos atuando na Prefeitura de Porto Velho, onde já realizou outras funções, como por exemplo, secretário municipal, diretor de departamento e diversas outras funções em várias secretarias.
“Modéstia à parte, a gente tem expertise na questão do serviço público, para ajudar, opinar, para transformar. A gente vê que no serviço público, essa prestação de serviço tem que ser com muita honestidade, muita sinceridade e, principalmente, comprometimento, pois nós somos pagos para isso e a população que recebe os benefícios merece sempre o melhor”, concluiu.
UMA TRAJETÓRIA DE DEDICAÇÃO
A história de Manoel Izidio reforça a importância da valorização do servidor público em todas as fases da vida profissional. Aos 72 anos, ele mostra que a idade não é barreira para seguir contribuindo com dedicação e eficiência. Por enquanto, sem nenhuma expectativa de parar. Chega todos os dias na secretaria às 7h e, mesmo com as limitações da idade, faz questão de participar das ações da Semagric.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, declara que contar com servidores experientes como Manoel Izidio é fundamental para a continuidade e qualidade dos serviços prestados, mostrando que a experiência é um diferencial valioso para o serviço público.
“A experiência de seu Manoel é um patrimônio para a equipe da nossa secretaria. Ele é uma referência para os colegas mais jovens e contribui imensamente para a nossa rotina. Todos os dias chega empenhado em contribuir com as ações da secretaria e isso é fundamental para que a gente consiga entregar sempre o melhor para nossa população”, comenta Rodrigo Ribeiro.
HOMENAGEM
O servidor público municipal é o pilar que mantém a Prefeitura de Porto Velho funcionando, garantindo que os direitos da população sejam respeitados e que os serviços essenciais cheguem a cada cidadão. Seja na saúde, educação, segurança, agricultura ou qualquer outra área, a presença desses profissionais faz toda a diferença no dia a dia da comunidade.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, agradece a cada servidor pela dedicação, responsabilidade e ética com que desempenham suas funções, muitas vezes enfrentando desafios e superando obstáculos para atender bem à população. Uma data que merece o reconhecimento e aplausos aos profissionais.
“Seu Manoel representa a essência do servidor público municipal. Que este reconhecimento seja um incentivo para continuarmos juntos, trabalhando com integridade, responsabilidade e paixão. Só tenho que agradecer a todos vocês, verdadeiros agentes de transformação e inspiração. Que continuem inspirando com exemplo e contribuindo para o desenvolvimento da nossa Porto Velho”, finaliza Léo Moraes.
“Eu sou feliz em ser servidor público municipal e aproveito a data para parabenizar meus colegas servidores, em especial aqui da Semagric, que sempre estão empenhados em fazer o melhor. Acredito que com a gestão do prefeito Léo Moraes a população só tem a ganhar e os servidores serem cada vez mais valorizados”, concluiu Manoel Izidio.
