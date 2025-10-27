Alunos da rede municipal de educação recebem kits de pintura do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia

Publicada em 27/10/2025 às 11h48
A parceria entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está levando mais cor, história e criatividade para as salas de aula. Na sexta-feira (24), as Escolas Jerusalém da Amazônia e Padre Geovani receberam 500 kits de pintura, com o objetivo de estimular a expressão artística, a imaginação e a aproximação dos alunos na história de Rondônia.
O kit é composto por um livro de colorir lúdico, que retrata os principais pontos turísticos de Rondônia, a exemplo das Três Caixas D'Água e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e uma pastinha personalizada com um conjunto de lápis de cor. A proposta une arte, cultura e educação, despertando nas crianças o interesse pela identidade local e pelo patrimônio cultural do estado.
A entrega oficial foi realizada pelo CAU/RO à Semed. A primeira ação ocorreu, pela manhã, na Escola Jerusalém da Amazônia, localizada na BR-364, km 13. À tarde, na Escola Padre Geovani, situada na rua Benedito Inocêncio, 6913, bairro Três Marias.
Ação simboliza o compromisso da gestão em valorizar o protagonismo infantil e a arte como parte do processo de aprendizagem
De acordo com o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a iniciativa representa um importante investimento na formação integral das crianças. “A pintura é uma ferramenta essencial para o crescimento emocional e cognitivo das crianças. Ela possibilita que expressem sentimentos, ideias e narrativas. Essa atividade promove concentração, autoestima e senso crítico, fundamentais para a formação dos estudantes”, destacou.
O secretário reforçou ainda que a ação simboliza o compromisso da gestão em valorizar o protagonismo infantil e a arte como parte do processo de aprendizagem. “Juntos, reafirmamos nosso compromisso de proporcionar um ambiente escolar rico, acolhedor e que potencialize o desenvolvimento de cada criança”.
O gerente técnico e de fiscalização do CAU/RO, Max Queinon, ressaltou que o projeto reforça o papel social do Conselho e a importância de aproximar a arquitetura e o urbanismo das novas gerações.
“Ao promovermos essa atividade, queremos despertar nas crianças o olhar sensível para os espaços em que vivem, estimulando a criatividade e a percepção sobre o ambiente urbano e natural. É uma forma de semear o interesse pela cidade, pela arte e pelo futuro sustentável que todos queremos construir”, afirmou.
A iniciativa do CAU/RO e da Semed reforça a importância da integração entre instituições em prol de uma educação mais criativa, inclusiva e conectada com a cultura local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!