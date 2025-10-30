Alero lança edital com 425 vagas e salários de até R$ 24 mil; inscrições abrem em novembro e provas serão em fevereiro

Publicada em 30/10/2025 às 08h38
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) divulgou nesta quarta-feira (29), por meio do Diário Oficial, o edital do segundo concurso público da instituição. As provas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, com a oferta de 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva, distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior.
Os salários variam de R$ 6.503,55 a R$ 24.078,42, para jornada de 40 horas semanais. Além disso, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte, totalizando R$ 1 mil adicionais na remuneração.
As inscrições poderão ser feitas de 3 de novembro a 4 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas de participação serão de R$ 100 para cargos de nível médio, R$ 130 para nível superior de analista e R$ 180 para consultor legislativo.
As provas objetivas serão aplicadas em seis cidades do estado: Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Guajará-Mirim e Vilhena.
Cargos e remunerações
● Consultor Legislativo – R$ 24.078,42
● Analista Legislativo – R$ 9.575,93
● Assistente Legislativo – R$ 6.503,55
Entre as áreas contempladas estão Administração, Contabilidade, Engenharia, Comunicação Social, Direito, Psicologia, Pedagogia, Tecnologia da Informação, entre outras especialidades técnicas e de apoio administrativo.
O edital completo, com o detalhamento das atribuições e conteúdo programático, está disponível abaixo:
