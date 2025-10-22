Ações de Prevenção às drogas são intensificadas pelo governo nas escolas de Guajará-Mirim

Publicada em 22/10/2025 às 15h00
A prevenção às drogas é uma das principais estratégias do governo de Rondônia para proteger e orientar a juventude sobre os riscos e consequências do uso de substâncias lícitas e ilícitas. Por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod) e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), integrante da Coordenadoria de Atividades Sociais (CAS) da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), o governo do estado tem levado às escolas de Guajará-Mirim, a Caravana da Prevenção, uma ação educativa que promove diálogo, conscientização e incentivo a uma vida saudável e longe das drogas.
Nesta quarta-feira (22), a Caravana esteve presente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Irmã Maria Celeste, instituição que há 42 anos contribui com a formação de mais de mil estudantes. O encontro reuniu alunos, professores e equipe pedagógica em um momento de aprendizado e conscientização sobre escolhas responsáveis e valorização da vida.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em prevenção e conscientização é essencial para transformar o futuro das novas gerações. “O trabalho conjunto entre o Conepod e o Proerd destaca o papel da educação como ferramenta de transformação social, formando cidadãos conscientes e responsáveis”, ressaltou.
Coordenada pelo presidente do Conepod, David Inácio, a Caravana da Prevenção leva um diálogo aberto e acolhedor às escolas, promovendo o fortalecimento de valores, autoestima e atitudes positivas entre os jovens. A iniciativa destaca o papel fundamental da família, da escola e da comunidade na construção de uma cultura de paz e prevenção.
INTERAÇÃO DINÂMICA
As palestras são conduzidas pelo PM Cleiton Gomes e pela PM Ádria Santos, que utilizam uma abordagem dinâmica e interativa, aproximando o conteúdo da realidade dos estudantes. Os temas abordados incluem pressão de grupo, autocontrole, respeito e tomada de decisões conscientes, despertando nos jovens o senso de responsabilidade e a importância de manter-se longe das drogas.
A equipe do Conepod conta, ainda, com a participação das assessoras Rosilea Borges e da cirurgiã-dentista Yonara Caetano, que têm atuado em conjunto com o Proerd na educação preventiva e promoção da saúde nas escolas de Guajará-Mirim. Essa parceria tem sido fundamental para fortalecer o diálogo sobre prevenção e promover hábitos saudáveis entre os estudantes.
FORTALECIMENTO DE VALORES
A diretora da Escola Irmã Maria Celeste, professora Elizabeth Bernardino, destacou a importância da ação nas escolas do município. “A Caravana da Prevenção tem um papel transformador. Levar esse tipo de atividade para dentro da escola é fundamental para orientar nossos alunos, fortalecer valores e mostrar que é possível dizer não às drogas e sim à vida.”
Na terça-feira (21), a ação também foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral de Guajará-Mirim, onde a diretora Elka Biliato agradeceu ao governo de Rondônia, ao Conepod e ao Proerd pela parceria. “As atividades consolidam o compromisso do governo com a formação cidadã, a valorização da vida e a construção de um futuro mais consciente para a juventude rondoniense”, disse.
