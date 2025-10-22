CONEPOD E PROERD

Ações de Prevenção às drogas são intensificadas pelo governo nas escolas de Guajará-Mirim

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Irmã Maria Celeste são atendidos com a Caravana da Prevenção às drogas, em um trabalho realizado pelo Conepod, em parceria com o Proerd