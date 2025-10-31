Ações da Prefeitura no sistema de drenagem preparam Porto Velho para o período chuvoso; trabalho realizado visa acabar com transtornos

Publicada em 31/10/2025 às 15h08
Determinada a sanar de uma vez por todas os problemas crônicos de alagamentos, que há anos causam prejuízos e transtornos para a população, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), intensifica os trabalhos de melhorias na infraestrutura da cidade com o objetivo de proporcionar tranquilidade aos moradores.
Seguindo o planejamento estratégico idealizado pela equipe técnica do prefeito Léo Moraes, homens e máquinas trabalham na desobstrução de bocas de lobo, limpeza de ruas e de canais, construção, reconstrução e ampliação da rede de drenagem para dar maior vazão às águas pluviais e evitar que elas fiquem represadas no período chuvoso.
“Esse é um compromisso que fizemos com a população da nossa cidade e já estamos cumprindo. Estamos trabalhando nesse propósito desde os primeiros dias da nossa gestão. É inadmissível que problemas crônicos, como é o caso dos alagamentos, entre outros, se arrastem por décadas sem que haja uma solução. Com muito trabalho e respeito pelos recursos públicos, nós já estamos vencendo”, disse o prefeito Léo Moraes.
INTERVENÇÕES
No bairro Esperança da comunidade, por exemplo, ações da Prefeitura visam eliminar os constantes alagamentos e transtornos que afetam o entorno da Escola Darcy Ribeiro e a Unidade de Saúde da Família Hernandes Índio, nas confluências da av. Mamoré com rua José Vieira Caúla.
“Realizamos serviços de limpeza das bocas de lobo, construção e desobstrução da rede de drenagem. Nosso objetivo é eliminar esse grave problema ocasionado pela precária infraestrutura de longos anos”, ressaltou Thiago Cantanhede, titular da Seinfra.
Ele acrescentou que foi preciso construir uma rede de drenagem auxiliar no local e instalar novas manilhas, além de realizar a limpeza em toda a região. Com isso, a água da chuva vai escoar rapidamente e as casas não serão afetadas.
RECURSOS DO PAC
O secretário também anunciou que, em breve, o município contará com um investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esse recurso será aplicado na construção de drenagem profunda no perímetro urbano da cidade.
“Porto Velho sempre alagou porque a cidade cresceu, mas esqueceram da drenagem. Já melhoramos muito, com limpeza, novas manilhas, ecobueiros e outras soluções. Mas sabe o que resolve de verdade? A macrodrenagem. Pela primeira vez, Porto Velho vai ter. Conseguimos R$ 200 milhões do PAC para reforçar o trabalho contra os alagamentos. Um passo gigante para enfrentar um problema histórico”, firmou o prefeito Léo Moraes.
AMADOR DOS REIS
Outro ponto que sofreu intervenção da Prefeitura para evitar alagamentos, também na zona Leste, foi a rua José Amador dos Reis, entre Alexandre Guimarães e Raimundo Cantuária. “Ali, além dos transtornos à população, a água represada vinha causando sérios prejuízos para os comerciantes, com a constante perda de mercadorias”, comentou o secretário da Seinfra.
Foi necessário a troca de 12 manilhas que estavam danificadas e represavam a água, substituindo-as por manilhas de diâmetro maior (400 milímetros). A equipe também desobstruiu quatro bocas de lobo, com o auxílio do caminhão “tatuzão” e executou serviços de limpeza em todo trecho. Com isso, o sistema de drenagem vai comportar o volume de água e evitar que residências e comércios sejam novamente afetados.
Prefeitura segue trabalhando na limpeza e desobstrução dos canais que cortam a capital de Rondônia
A Prefeitura também vem trabalhando na limpeza e desobstrução dos canais que cortam a capital de Rondônia, como forma de garantir que as águas sigam o seu curso normal e não representem perigo para a população.
O secretário Thiago Cantanhede solicita que as pessoas não joguem lixo na rua e muito menos carcaças de moveis, eletrodomésticos e peças de veículos nos canais, entre outros. Esse material entope o sistema de drenagem e causa grandes transtornos e prejuízos para a população em geral.
Ele também pede que os munícipes denunciem quem faz descarte irregular de lixos e entulhos. Basta ligar ou enviar mensagens para o número (69) 98473-2922 ou pelo e-mail [email protected].
