Ação solidária leva alegria às crianças da zona rural de Porto Velho

Publicada em 22/10/2025 às 15h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), promoveu uma ação solidária voltada às crianças da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Antônio Augusto Vasconcelos, localizada na comunidade Nova Vila de Teotônio, na zona rural do município.
O evento foi marcado por momentos de alegria, confraternização e carinho. As crianças participaram de uma programação repleta de diversão, com direito a cachorro-quente, pipoca, refrigerante, sacolinhas e presentes para todos. A iniciativa levou sorrisos e emocionou alunos e professores, que vivem em uma localidade distante da área urbana e nem sempre têm acesso a atividades recreativas.
A diretora da escola, Dhaniela da Hora, ressaltou a importância da ação para o desenvolvimento e bem-estar dos alunos. “Atividades como essa são muito bem-vindas. Nossas crianças não têm acesso a brinquedos e passeios devido à sua vulnerabilidade social. Agradecemos à Seinfra e à Prefeitura por proporcionarem esses momentos tão especiais. Toda ação que traz alegria e inclusão às nossas crianças é recebida com muito carinho".
Além da diversão, o evento também fortaleceu o vínculo entre a comunidade escolar e a gestão municipal, reforçando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o bem-estar das famílias que vivem na zona rural. A iniciativa demonstrou que pequenas ações podem fazer grande diferença na vida de quem mais precisa.
A Prefeitura segue desenvolvendo atividades voltadas à valorização da educação e à promoção de momentos de lazer e integração social, buscando sempre atender com respeito, cuidado e amor as comunidades mais distantes.
