A partir de sábado, 1º, produtor terá 30 dias para atualizar cadastro agropecuário junto à Idaron

Neste sábado, dia 1º de novembro, começa o prazo para um dos compromissos mais importantes do produtor rural rondoniense. Até o dia 30 de novembro, todos os criadores de animais devem declarar à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) os dados atualizados dos seus rebanhos e atividades agropecuárias. A exigência abrange criadores de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, aves e equídeos.
Mais que uma obrigação, a declaração é uma ação estratégica para a manutenção do status sanitário de Rondônia como área livre de febre aftosa sem vacinação — um dos principais reconhecimentos internacionais que asseguram a credibilidade da carne produzida no estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o status sanitário mantido por Rondônia é uma conquista coletiva, resultado do comprometimento dos técnicos, do governo e, sobretudo, dos produtores rurais. “Manter a declaração em dia é garantir o futuro do nosso agronegócio e o cumprimento das exigências da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA)”, evidenciou.
O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, destacou que a atualização dos dados fortalece as políticas de defesa sanitária e garante maior controle sobre o rebanho rondoniense. “É um esforço coletivo que reforça a confiança do mercado e a qualidade da produção pecuária de Rondônia.”
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
A medida integra ainda, a política de responsabilidades compartilhadas entre os produtores rurais, o governo estadual e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A manutenção de informações atualizadas permite à Idaron monitorar com precisão o rebanho e adotar medidas preventivas mais eficazes, como a vacinação contra brucelose bovina/bubalina, combater a ocorrência de enfermidades, a exemplo das ações de saneamento de focos de doenças como a raiva e a anemia infecciosa equina, além de ampliar o acesso dos produtos rondonienses aos mercados nacional e internacional.
Durante o período da campanha, apenas produtores com declaração em dia poderão emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para transporte e comercialização de animais. Para declarar o rebanho, o procedimento é simples e pode ser feito pela internet, no site da Idaron, utilizando a mesma senha já usada para emissão da GTA. Produtores que ainda não possuem cadastro podem realizar o registro de forma gratuita e totalmente online.
Além das informações sobre os rebanhos, o formulário inclui dados de outras atividades agropecuárias, como piscicultura, apicultura e fruticultura, ampliando o banco de informações sobre o setor produtivo estadual. O produtor rural deve lembrar sempre que a declaração de rebanhos é um instrumento essencial para consolidar o controle sanitário, fortalecer o planejamento de políticas públicas e assegurar o crescimento sustentável da agropecuária em Rondônia.
