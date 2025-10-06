A Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura convida toda a comunidade para a 5ª Conferência Municipal de Cultura

Publicada em 06/10/2025 às 09h06
A Fundação, em parceria com a Prefeitura, convida toda a comunidade para participar da 5ª Conferência Municipal de Cultura, que será realizada nos dias 06 e 07 de outubro, às 19h, no Auditório da Escola CEEJA (Rua Rio Madeira, 4807 – Centro).
O evento é um espaço democrático de debate e construção coletiva das políticas culturais do município, reunindo gestores, artistas, fazedores de cultura e a sociedade civil.
Cronograma
Dia 06/10
• Abertura oficial da conferência
• Palestra com Professor Socrates Alves
• Discussão, alteração e aprovação do Regimento Interno
Dia 07/10
• Discussão dos Eixos Temáticos
• Registro de candidatura para ser delegado na conferência estadual
• Eleição dos delegados que representarão o município na Conferência Estadual de Cultura
Eixos Temáticos:
Gestão cultural, Sistema Estadual de Cultura e sistemas municipais no estado de Rondônia – Carlos Cesar Neves
Política Cultural e Marcos Legais: Reformulando Caminhos para Rondônia – Nelson Alves Aragão
Territórios, fator amazônico, áreas fronteiriças e a interiorização: a cultura que vem de dentro – Avacir Gomes
Diversidade Cultural e Acessibilidade na Política Cultural – Fabricio Ramos
Acesso à cultura e popularização das produções artístico-culturais – Dimir Viana
Dias: 06 e 07 de outubro
Horário: 19h
Local: Auditório da Escola CEEJA – Rua Rio Madeira, 4807, Centro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!