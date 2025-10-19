19º Leilão Direito de Viver deve arrecadar R$ 1,5 milhão em prol do Hospital de Amor Amazônia

Publicada em 27/10/2025 às 09h12
O 19º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor Amazônia foi realizado neste domingo (26), no Parque de Exposições da AgroJaru, e mais uma vez reuniu a solidariedade da comunidade jaruense e de toda a região. O evento, que aconteceu de forma híbrida — presencial e virtual — teve início às 9h e atraiu um grande público.
Nesta edição, foram arrecadadas 420 cabeças de gado, totalizando aproximadamente R$ 800 mil, além de diversas doações espontâneas e campanhas paralelas. Somando todas as ações, a expectativa da comissão organizadora é que o evento ultrapasse R$ 1,5 milhão em arrecadação, valor que será destinado integralmente ao Hospital de Amor Amazônia.
Um dos momentos marcantes da programação foi a homenagem à saudosa jaruense Marleth Mackert Toneto, esposa do presidente da Comissão Estadual de Leilões, Itamar Souza Silva. Durante o evento, foi anunciada a construção do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, que será edificado em Ji-Paraná e levará o nome de Marleth — uma justa lembrança à sua dedicação às causas sociais.
Entre as atrações, destacou-se também a campanha “Moto de Ouro”, que mobilizou centenas de participantes. Cada doação no valor de R$ 100 dava direito a uma cota para concorrer a uma motocicleta Honda Bros 160 ES 2025, zero quilômetro. As 4 mil cotas foram vendidas, gerando R$ 400 mil em arrecadação. A grande ganhadora foi Malvina Alves dos Santos, moradora da Linha 621, na zona rural de Jaru, com o cupom nº 3389.
Os organizadores agradeceram a todos que contribuíram para o sucesso do evento, destacando o engajamento de produtores rurais, empresários, voluntários e famílias jaruenses. “Cada doação representa esperança e vida para quem mais precisa”, ressaltaram.
Atualmente, o Hospital de Amor Amazônia atende 2.069 pacientes apenas de Jaru, além de milhares de pessoas de outros municípios da região Norte, oferecendo diagnóstico e tratamento humanizado contra o câncer.
