Viih Tube mostra corpo definido em viagem sem os filhos: “Gente do céu”

Publicada em 10/09/2025 às 15h23
Durante uma temporada nas Ilhas Maurício, a influenciadora Viih Tube, de 25 anos, publicou nesta quarta-feira (10) uma série de registros em que aparece com a barriga definida. Ela está acompanhada do marido, o ex-BBB Eliezer, em um resort na África Oriental. Com informações do CNN Brasil.
A viagem marca a primeira vez em que o casal deixa os filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses, sob os cuidados de familiares e babás. “Gente do céu, que paraíso”, escreveu Viih na legenda de uma das fotos. Em outro momento, ela reconheceu estar vivendo um “sentimento doido”, entre o nervosismo e a tranquilidade de confiar nos cuidadores.
O passeio acontece pouco depois de um pacote de procedimentos cirúrgicos realizados pela influenciadora em julho. Viih passou por lipoaspiração nos braços e nas costas, abdominoplastia, correção de diástase abdominal, cirurgia para hérnia umbilical e redução dos seios.
Ela já havia revelado nas redes sociais que perdeu 15 quilos por meio de exercícios físicos e reeducação alimentar, mas decidiu recorrer às cirurgias para remover o excesso de pele deixado pelo emagrecimento. A hérnia, explicou, surgiu após as gestações.
Semanas depois, Viih comemorou as mudanças físicas e contou que voltou a vestir calças de tamanho PP, depois de chegar ao número 46 durante o período pós-parto.
