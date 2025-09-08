Val Marchiori admite vergonha por nunca ter feito mamografia após diagnóstico de câncer

Publicada em 08/09/2025 às 09h24
A socialite Val Marchiori revelou que enfrenta o momento mais delicado de sua vida após ser diagnosticada com câncer de mama. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, conduzida por Carolina Ferraz, ela contou que já passou por cirurgia para retirada do tumor e confessou sentir vergonha por nunca ter realizado uma mamografia antes, contrariando recomendações médicas.
"De todas as batalhas que eu tive, essa foi a mais difícil. É uma turbulência. Quando você pensa que acabou a sua vida", declarou. Val explicou que sempre teve medo do exame e acredita que esse receio contribuiu para a demora em buscar o diagnóstico.
Segundo ela, até pessoas próximas, como sua funcionária de 60 anos, nunca realizaram o procedimento. "É falta de informação, é medo. Parece que eu sentia que tinha, mas estou servindo de exemplo", disse.
Marchiori relatou que buscou atendimento após voltar de viagem com os filhos. A primeira avaliação indicou apenas acompanhamento, mas uma médica reforçou a necessidade de novos exames. “No outro dia, a Dra. Débora me ligou: ‘Val, você precisa fazer sua ressonância com contraste. Há um nódulo suspeito’”, recordou.
A socialite contou que passou noites em claro, tomada pelo medo da morte e de não acompanhar o crescimento dos filhos. Nesse processo, destacou o apoio do casal Rodrigo Faro e Vera Viel, que já enfrentou um câncer na coxa esquerda e alcançou remissão total em 2025.
“De todas as minhas batalhas, essa é a que mais está mexendo com meu psicológico”, desabafou Val.
