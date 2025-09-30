UNIR abre credenciamento contínuo para professores voluntários em Porto Velho

Publicada em 30/09/2025 às 09h30
O Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas do Campus de Porto Velho (DACJ-PVH) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) anunciou a abertura de credenciamento contínuo para atuação de professores voluntários. A medida foi formalizada no Processo nº 23118.014061/2025-07 e aprovada por unanimidade pelo Conselho do Departamento em reunião registrada na Ata nº 2370349, realizada em 25 de setembro de 2025. Segundo a publicação, a iniciativa busca garantir a continuidade das atividades acadêmicas diante da ausência temporária de docentes, enquanto tramita concurso para contratação de professor substituto previsto para além de 2025.
De acordo com as normas, o credenciamento poderá abranger até 20% do total de docentes efetivos do Departamento. A seleção ocorrerá por meio de análise curricular, respeitando a ordem cronológica de chegada das manifestações de interesse até o atendimento das demandas vigentes. Será mantido também um cadastro de reserva atualizado para futuras convocações, em caso de necessidade acadêmica. A vigência do credenciamento será de um ano, prorrogável por igual período, conforme a Resolução nº 321/2021/UNIR. A participação será voluntária, sem remuneração, vínculo trabalhista ou previdenciário, com assinatura de termo de adesão, plano de trabalho e supervisão de docente efetivo da área.
Poderão se candidatar servidores técnico-administrativos da UNIR com nível superior, professores aposentados do quadro efetivo da instituição e docentes de outras universidades públicas. Em todos os casos, será necessário comprovar experiência ou titulação compatível com a disciplina pretendida, além de atender integralmente às exigências normativas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected]
