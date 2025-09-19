União Brasil quer filiados fora do Governo Federal, lançamento do livro Do Sul ao Norte em Rolim de Moura, Rondônia terá linhas aéreas regionais

Publicada em 19/09/2025 às 14h31
Debandada – Na quinta-feira (18) o presidente nacional do União Brasil, Antônio Ueda, os filiados ao partido têm 24 horas para deixar os cargos que ocupam no Governo Federal, integrantes da equipe de o presidente, Lula da Silva (PT). O UB ocupa o Ministério do Turismo, com Celso Sabino, deputado federal pelo Pará, tendo Celso Sabino como ministro e também ocupa diversos cargos na administração pública. O União também tem os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e das Comunicações, Frederico Siqueira, considerados como indicações da cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Na semana reportagens do portal UOL e do Instituto Conhecimento Liberta (ICL) denunciavam que Rueda seria o proprietário de empresa de aviões utilizados pelo Comando Vermelho da Capital (CVC), mas ele nega, e diz que são infundadas, prematuras e superficiais” e “tentam atingir a honra e a imagem do nosso principal dirigente”
Livro – O ex-secretário de Estado, radialista e um dos nomes mais expressivos do Rotary Club de Rondônia, Arno Voigt, de Rolim de Moura, lança na noite de hoje o seu livro Do Sul ao Norte, em note de autógrafos, a partir das 19h30. O evento será no auditório do Rotary Club, às 19h30 e certamente um momento ímpar para a cultura regional. A obra do Amigo Arno traz a aventura de um pioneiro de Rondônia, que deixou o seu Rio Grande do Sul, querido e amado, para constituir família e ajudar na colonização de Rondônia décadas atrás. Arno comanda há anos o programa Pinga Fogo, desde 2009 no ar, com entrevistas, ao vivo, sempre priorizando a política, das segundas-feiras às sextas-feiras das 11 h às 12h. O Do Sul ao Norte já é sucesso, antes mesmo do lançamento.
Aéreas – A partir de 2026 mais duas empresas aéreas estarão operando no Brasil, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho em rotas regionais. A Total Express, que já atua no transporte de cargas e também operara com passageiros, e a outra, inédita, de capital nacional comandada por empresários brasileiros e atenderá somente o setor da aviação regional. O Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC) tem R$ 4 bilhões de crédito via Bndes para estimular a compra de aeronaves da Embraer abrindo ‘espaços para as companhias menores atender as regiões Norte e Nordeste, carentes de a disponibilidade de transporte de passageiros na aviação regional. Adiantou o ministro Sílvio Costa, que o governo não pretende criar restrições regulatórias para rotas, mas que aposta em parcerias com Estados, e ampliar a desoneração do ICMS sobre combustíveis de aviação. Também consta do programa o projeto chamado Ampliar, que prevê a requalificação de 19 aeroportos com investimentos de R$ 2 bilhões da iniciativa privada.
Aéreas – Rondônia desde agosto de 2023 enfrenta dificuldades com as empresas aéreas (Gol, Latam e Azul), que cortaram voos com a alegação de “excesso de judicialização”. Recentemente Azul e Latam reduziram a disponibilidade de voos deixando a população dependente do transporte aéreo comercial em situação delicada e sem opções. Os voos são mínimos e, os disponibilizados estão sempre lotados, porque os assentos são poucos, devido aos cortes constantes, além de os preços extorsivos, totalmente fora da realidade do segmento regional e nacional. Quem depende do transporte aéreo em Rondônia, paga caro e fica à mercê das vagas com sérios prejuízos para a economia regional. Voo da Latam de Porto Velho a São Paulo, ida e volta dependendo do dia, custa mais de R$ 4,3 mil. Já de Rio Branco (AC) a São Paulo a ida tem custo em torno de R$ 1,1 mil.
Fios – O volume de furtos de fios em Rondônia, guardadas as devidas proporções é bem acima da média de a maioria de outros Estados. Em Porto Velho, o caso mais recente ocorreu na Praça Jonathas Pedrosa, que foi inaugurada, após completa revitalização em uma segunda-feira e, no dia seguinte, os marginais já haviam furtado fios de iluminação do local, área que ficou anos desativada à espera de reforma. No início da semana a Policia Civil (PC) realizou operação para prender pessoas ligadas a um grupo especializado em furto de fios de energia. Os envolvidos pertencem a um segmento, segundo a PC, com líderes e operadores que cuidavam do dinheiro e da venda dos fios, transportadores (carros próprios) para levar o produto dos furtos aos receptadores dentre outras ações. Na investida policial foram cumpridos mandados de prisões em Ariquemes, Vilhena, Presidente Médici e Ji-Paraná. A expectativa é de quando e operação será realizada em Porto Velho, principalmente contra os receptadores, que estimulam e garantem a compra do material furtado.
Respigo
O futuro político do presidente da Assembleia Legislativa (Ale) Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) é de expectativa. Se concorrer à reeleição, certamente não terá dificuldades em conseguir um novo mandato+++ A prefeita de Ariquemes é Carla Redano (União), que foi reeleita em 2024 e esposa do presidente Redano. Como está no segundo mandato, e provavelmente deverá concorrer a cargo eletivo nas Eleições Gerais de 2026 +++++ Se Redano priorizar a reeleição, Carla possivelmente concorrerá a federal, e tem condições eleitorais para isso. Redano também poderá optar pela Câmara Federal, e Carla a Ale-RO +++ Há outra opção para Redano. Mas o assunto é para ser discutido mais à frente +++ Em Jaru a ex-deputada estadual Cássia Muleta tem planos para tentar voltar ao Parlamento Estadual. A Família Muleta é tradicional na política regional, mas desde as eleições de 2018 não tem representante na Ale-RO e nem na Câmara Federal.
