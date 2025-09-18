RETOMADA DE REGIÃO

Ucrânia faz contraofensiva em Donetsk e trava combate intenso contra tropas russas, diz Zelensky

Exército ucraniano retomou mais de 160 quilômetros quadrados no leste do país que estavam em poder da Rússia, segundo o presidente ucraniano. Zelensky visitou front de batalha nesta quinta (18)