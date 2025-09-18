Por G1
Publicada em 18/09/2025 às 10h58
Ucrânia faz contraofensiva em Donetsk e trava combate intenso contra tropas russas, diz Zelensky
Exército ucraniano retomou mais de 160 quilômetros quadrados no leste do país que estavam em poder da Rússia, segundo o presidente ucraniano. Zelensky visitou front de batalha nesta quinta (18).
O Exército da Ucrânia está realizando uma contraofensiva na região de Donetsk, no leste do país, e trava um "combate intenso" contra as tropas russas, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira (18).
