Trump processa o The New York Times em R$ 79 bilhões por difamação e calúnia e chama jornal de porta-voz democrata

Segundo o presidente americano, o processo por difamação e calúnia está sendo movido na Flórida. Trump acusou o jornal de propagar mentiras sobre ele, sua família e seus negócios.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com um processo contra o jornal americano The New York Times em US$ 15 bilhões — cerca de R$ 79 bilhões — por difamação e calúnia. A decisão foi compartilhada por Trump em uma rede social nesta terça-feira (16) e mais tarde confirmada pela agência de notícias Reuters.
O republicano também processou quatro repórteres do veículo e a editora Penguin Random House.
Segundo a agência, que teve acesso ao processo, Trump cita uma série de artigos do veículo incluindo um editorial anterior à eleição presidencial de 2024 que dizia que ele não era apto para o cargo, e um livro de 2024 publicado pela Penguin intitulado “Perdedor Sortudo: Como Donald Trump Desperdiçou a Fortuna do Pai e Criou a Ilusão de Sucesso".
Na publicação em que anunciou o processo, Trump afirmou que o jornal se tornou um "porta-voz do partido democrata".
"O Times se envolveu, por décadas, em um método de mentiras sobre o seu Presidente Favorito (eu), minha família, meus negócios, o movimento America First, o MAGA (Make America Great Again, ou 'faça a América grandiosa novamente'), e nosso país como um todo", disse.
O presidente ainda criticou o veículo por declarar apoio a Kamala Harris, sua adversária nas eleições de 2024.
No processo, seus advogados alegam que as publicações prejudicaram os negócios e a reputação pessoal de Trump, causando enormes danos econômicos ao valor de sua marca e prejuízos significativos às suas perspectivas financeiras futuras.
Nas últimas semanas, o jornal postou uma série de matérias sobre o vínculo de Trump com Jeffrey Epstein. O republicano havia afirmado que processaria o jornal após as matérias, segundo a Reuters.
O veículo ainda não se pronunciou sobre a publicação de Trump.
Trump e Epstein
Em julho, o jornal The Wall Street Journal divulgou supostas cartas enviadas por Trump para Epstein. Em uma delas, há um desenho de uma mulher nua. Na época, Trump negou a autoria, entrou com um processo contra o jornal e pediu uma indenização de US$ 10 bilhões.
