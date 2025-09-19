Trump conversa com Xi Jinping e fala em aprovação de acordo sobre TikTok; China não confirma

Publicada em 19/09/2025 às 15h27
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (19) que houve “aprovação” de um acordo sobre o TikTok após uma conversa por telefone com o líder da China, Xi Jinping.
Trump não explicou o que seria essa aprovação. Para continuar funcionando nos EUA, o TikTok, da empresa chinesa ByteDance, precisa ser vendido a empresários norte-americanos até dezembro.
"Acabei de concluir uma ligação muito produtiva com o presidente Xi, da China. Avançamos em muitas questões importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aprovação do Acordo do TikTok", escreveu Trump em sua rede social.
"A ligação foi muito boa, voltaremos a nos falar por telefone, agradecemos a aprovação do TikTok e ambos esperamos nos encontrar na Apec [Cooperação Econômica Ásia-Pacífico]", escreveu Trump, fazendo referência ao fórum que ocorre a partir de 31 de outubro na Coreia do Sul.
Donald Trump, presidente dos EUA, e Xi Jinping, presidente da China, em foto de 29 de junho de 2019 — Foto: Reuters/Kevin Lamarque
O governo chinês, em sua declaração oficial, disse que o tema TikTok foi debatido entre Trump e Xi, mas não fez referências a uma eventual aprovação ao negócio.
"Sobre o TikTok, Xi disse que a posição da China é clara: o governo chinês respeita a vontade corporativa e incentiva as empresas a conduzirem negociações comerciais, com base nas regras de mercado, para chegar a uma solução consistente com as leis e regulamentações chinesas e um equilíbrio de interesses", diz a nota.
Na terça-feira, Trump estendeu para dezembro o prazo para a plataforma ser vendida. Com a prorrogação, a ByteDance tem mais 90 dias para concluir a venda dos ativos da plataforma a investidores americanos. Esse prazo já havia sido adiado outras três vezes.
No mesmo dia, Trump também disse que os EUA e a China chegaram a um entendimento sobre a venda da plataforma. O governo chinês, no entanto, não confirmou a informação.
"Temos um acordo sobre o TikTok. Temos um grupo de empresas muito grandes que querem comprá-lo", disse Trump, sem dar mais detalhes.
Segundo uma lei aprovada em 2024 pelo Congresso americano, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa venda o controle para proprietários americanos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!