Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks e chama ator de “destrutivo”

Publicada em 09/09/2025 às 14h08
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica nesta segunda-feira (8) ao atacar o ator Tom Hanks após o cancelamento de uma cerimônia em homenagem ao artista na academia militar de West Point. Com informações da Rádio Itatiaia.
A premiação, organizada pela associação de ex-alunos da instituição e prevista para o fim do mês, foi suspensa repentinamente no último fim de semana. Hanks, protagonista de sucessos como O Resgate do Soldado Ryan, receberia uma honraria especial no evento.
Assim que soube da decisão, Trump comemorou em sua rede social, a Truth Social, e aproveitou para criticar o ator, conhecido por seu alinhamento ao Partido Democrata. “Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante!”, escreveu.
Na sequência, reforçou o ataque: “Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!