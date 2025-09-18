Trump ameaça revogar licenças de emissoras que estão contra ele, diz TV

Publicada em 18/09/2025 às 15h33
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (18) revogar licenças de emissoras de televisão que se posicionarem “contra” ele. A declaração foi feita um dia após o programa do comediante Jimmy Kimmel ser tirado do ar na ABC.
A repórteres, sem apresentar provas, o presidente disse ter lido “em algum lugar” que 97% das emissoras de TV dos Estados Unidos se posicionaram contra ele durante as eleições presidenciais de 2024.
“Li em algum lugar que as emissoras estavam 97% contra mim novamente, 97% negativas, e mesmo assim eu venci, e com facilidade. Acho que talvez a licença deles devesse ser retirada. Caberá a Brendan Carr decidir”, afirmou.
Brendan Carr é o chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos EUA.
Nos últimos meses, o presidente tem feito uma série de ataques e movido processos contra veículos de imprensa dos Estados Unidos. Recentemente, ele pediu indenizações bilionárias aos jornais The New York Times e The Wall Street Journal por reportagens que o relacionavam a polêmicas, como o caso Jeffrey Epstein e criptomoedas.
Mais recentemente, o chefe da FCC indicou que poderia adotar medidas para suspender a licença da ABC após o apresentador Jimmy Kimmel ter sugerido que o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk era pró-Trump.
