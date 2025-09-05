Trabalho do Deputado Cirone Deiró é reconhecido durante lançamento de Jogos Abertos

Publicada em 05/09/2025 às 11h33
O deputado estadual Cirone Deiró foi um dos homenageados, durante o lançamento oficial da 18ª edição dos Jogos Abertos de Cacoal (JAC), em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal. Sua trajetória, como atleta e como incentivador do esporte, foi lembrada por esportistas e autoridades. Cirone, que cumpria agenda em outro município, foi representado no evento pela esposa Noeli Deiró e pelo professor Weliton Nunes, esportista e coordenador do escritório regional do parlamentar.
O trabalho realizado pelo deputado, em favor do esporte, foi amplamente elogiado por lideranças locais. O presidente da Câmara, Gimenez Fritz, os vereadores Paulinho do Cinema e Zivan Almeida, fizeram questão de destacar a atuação do deputado. Segundo Gimenez, o deputado, embora não sendo natural de Cacoal, tem uma relação de pertencimento com a cidade. “Cirone Deiró adotou Cacoal como sua terra, aqui construiu sua vida pública, tem seu domicílio e dedica seus esforços como homem público. Para ele, Cacoal é mais que sua base eleitoral, é seu lar e sua terra amada”, ressaltou.
O presidente da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), Romeu Moreira, disse que Cirone tem sido um parceiro essencial da administração municipal, inclusive para a própria autarquia e para o fomento do esporte como um todo na região. "Estamos vivendo um momento muito especial, celebrando os 40 anos da AMEC e promovendo a maior edição dos Jogos Abertos de todos os tempos e o apoio de parceiros como o deputado Cirone, tem sido fundamental para que todo o resultado desse trabalho seja positivo”, disse Romeu.
Weliton Nunes lembrou a atuação de Cirone como atleta e depois, já empresário, como patrocinador de competições esportivas. “O Cirone sempre acreditou que o esporte transforma pessoas e que as pessoas transformam a sociedade”, disse.
Os Jogos Abertos de Cacoal, organizados pela AMEC, é considerado o evento esportivo de maior tradição no município. A edição de 2025 contará com 18 modalidades esportivas para atletas com idade a partir de 16 anos, nas categorias masculino e feminino, incluindo modalidades individuais e coletivas. O pontapé inicial das competições está marcado para o dia 19 de setembro, com disputas que se estendem até o mês de novembro.
