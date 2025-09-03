TJRO integra quatro novas homenageadas à galeria A Primeira Mulher de Rondônia, em cerimônia de aposição de fotos nesta quinta-feira, 4

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Igualdade Feminina (6 de setembro), o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realiza nesta quinta-feira, 4, cerimônia de aposição de fotos de novas integrantes à galeria permanente A Primeira Mulher de Rondônia, localizada no 5º andar do edifício-sede do TJRO, ao lado do Tribunal Pleno. A cerimônia terá início às 8h30, com a presença das homenageadas.
Inaugurada há meio ano, por ocasião do Dia Internacional da Mulher (8 de março), a galeria presta homenagem às mulheres pioneiras do estado de Rondônia, cujas atuações em suas respectivas funções contribuíram significativamente para a construção da história e do desenvolvimento da sociedade. "Cada trajetória aqui representada reflete um legado de representatividade e conquistas, reforçando a importância da valorização e do reconhecimento dessas figuras históricas", afirma o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, idealizador da galeria.
O maior objetivo do espaço é que se consolide como um marco de memória e inspiração para as gerações futuras.
Homenageadas
As quatro mulheres pioneiras, donas de um legado marcado de representatividade e conquistas, que serão homenageadas na cerimônia são:
- Elissandra Regina 'Nenê' Cavalcanti - Primeira rondoniense a integrar a Seleção Brasileira e a participar das Olimpíadas e Copa do Mundo;
- Larissa Magalhães Nascimento - Primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente da Polícia Federal em Rondônia;
- Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos (in memoriam) - Primeira mulher prefeita de uma cidade da Amazônia e primeira prefeita de Espigão do Oeste;
- Txai Suruí - Fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e primeira rondoniense a vencer o prêmio Emmy pelo documentário "O Território"
As novas homenageadas juntam-se ao rol de 21 outras mulheres pioneiras destacadas na inauguração da galeria. Veja aqui as integrantes.
