Tati Machado emociona ao revelar desejo de engravidar novamente após perda do filho

Nesta segunda-feira (8), a jornalista e apresentadora Tati Machado retornou às telinhas para substituir Ana Maria Braga no comando do Mais Você. A desenvoltura de Tati rendeu elogios do público, mas foi sua fala pessoal e sincera que mais chamou atenção: ela revelou o desejo de engravidar novamente, mesmo após a dolorosa perda do filho Rael, no oitavo mês de gestação. Com informações da revista Contigo.
Em entrevista, Tati abriu o coração sobre o processo de luto e como encarou a reação das pessoas. “Eu tinha muito medo de as pessoas me olharem com pena. Então foi um processo. Fiquei muito tempo sem celular e, quando peguei para ler as mensagens, fui surpreendida com muita coisa boa”, contou.
A jornalista disse ainda que, apesar da dor, não abre mão do sonho da maternidade: “Hoje eu penso que, se fosse para engravidar, mesmo que para ter esse mesmo resultado, eu viveria de novo. O que é meu ninguém tira. Tenho muita fé de que, da mesma maneira que vivi momentos difíceis, vou viver momentos muito bons”.
Ela também destacou a importância do apoio da família, dos amigos e da terapia especializada no enfrentamento do trauma. “Foi a melhor coisa que poderíamos ter feito, nos salvou. Quando ela [a terapeuta] diz: ‘Isso acontece’, parece que não estamos sozinhos. Eu sou mãe, só, infelizmente, não tenho ele aqui chorando enquanto dou entrevista, mas quero muito, sem cobrança de quando ou como. A gravidez foi muito tranquila, eu amei estar grávida. Acho que isso talvez me encoraje a ser mãe de novo”, afirmou.
Enquanto brilha na TV cobrindo as férias de Ana Maria, Tati reforça que mantém viva a esperança de realizar novamente o sonho da maternidade.
