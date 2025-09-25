Sucesso do 10º LeiloShow garante mais uma campanha de prevenção ao câncer em Chupinguaia neste final de semana

Publicada em 25/09/2025 às 15h27
No último final de semana, dia 21 de setembro, foi realizado em Chupinguaia, no Distrito de Boa Esperança, a 10ª edição do Leilão Solidário organizado pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), com apoio de Ednei Duner e da Associação Soldados do Bem.
“Foi um evento muito bem organizado, com um excelente resultado. Queremos agradecer aos parceiros que se dedicaram para mais essa missão, contribuindo com o sucesso e possibilitando que uma nova campanha de prevenção seja realizada no município”, destaca Aparecida Miranda, mais conhecida como Cidinha, coordenadora de eventos da ASSDACO.
O resultado positivo do 10º Leilão vai garantir que mais uma campanha preventiva seja realizada em Chupinguaia neste final de semana. No dia 27 de setembro, a Escola Irmãs Juliana e Aline recebe a campanha Comboni Rosa, Azul e Colo Uterino, que acontece das 7h30 às 11h30.
A iniciativa tem como objetivo reforçar a prevenção contra três tipos de câncer: mama, próstata e colo do útero. Durante a manhã, a população terá acesso a exames preventivos, orientações e informações sobre cuidados essenciais para a saúde e diagnóstico precoce.
Tanto a campanha de saúde quanto o leilão são organizados pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, em parceria com apoiadores e instituições locais. Enquanto uma ação fortalece a conscientização e a prevenção, a outra arrecada recursos fundamentais para a continuidade dos trabalhos realizados pela ASSDACO, referência no apoio a pacientes oncológicos em Rondônia
“Com essas iniciativas, a comunidade mostra que prevenção, solidariedade e união caminham juntas na luta contra o câncer e em favor da vida”, finaliza Cidinha.
