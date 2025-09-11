Solicitação do deputado Alex Redano leva projeto Acelero Enem a Vilhena e Rolim de Moura

Publicada em 11/09/2025 às 13h50
A Escola do Legislativo (Elero) realizará o Projeto Acelero Enem nos municípios de Vilhena e Rolim de Moura, atendendo solicitação do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos). O município de Vilhena será a 3ª cidade a receber o projeto Acelero Enem, próximo sábado, 13 de setembro, das 15h às 21h, na Faculdade de Vilhena (FAVOO). Em seguida, Rolim de Moura será a 4ª cidade a receber o projeto, agendado para o dia 14 de setembro, das 8h às 13h, no CEEJA Coronel Jorge Teixeira de Oliveira.
A iniciativa busca oferecer aulas e capacitações gratuitas, reforçando o compromisso com a qualificação profissional e a cidadania no interior do estado. O Projeto Acelero Enem foi lançado em Porto Velho, no dia 13 de agosto, com o aulão realizado no auditório da Assembleia Legislativa onde reuniu centenas de participantes. A segunda edição foi realizada no dia 6 de setembro, em Ariquemes, no Teatro Palácio das Artes, e reuniu mais de 500 alunos.
O presidente da Assembleia Legislativa reforçou a importância da expansão do programa e destacou o impacto direto nos jovens rondonienses: “Estamos garantindo mais oportunidades para jovens. O projeto já é um sucesso em Porto Velho e em Ariquemes e, agora, Vilhena e Rolim de Moura, vai abrir novas perspectivas para jovens que farão a prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa aula preparatória é fundamental, pois dá aos jovens as ferramentas necessárias para sonhar mais alto, alcançar seus objetivos e disputar de igual para igual em qualquer concurso ou processo seletivo. Nosso compromisso é oferecer condições para que a juventude de Rondônia tenha acesso gratuito a conhecimento de qualidade e possa construir um futuro melhor”, afirmou Alex Redano.
De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, a expansão do projeto Acelero Enem, atende a uma determinação direta do presidente da Assembleia Legislativa. “O deputado Alex Redano nos pediu que o projeto chegasse também ao Cone Sul e à Zona da Mata, regiões importantes do nosso estado. É por isso que, depois do sucesso em Porto Velho e Ariquemes, estamos levando até Vilhena e Rolim de Moura, para atender a população dessas localidades. A Escola do Legislativo existe para democratizar o acesso ao conhecimento e, com essa orientação do presidente, estamos levando oportunidades de aprendizado para cada vez mais rondonienses”, ressaltou o diretor da Elero.
Com essa expansão, a expectativa é que centenas de participantes sejam beneficiados diretamente, recebendo formação gratuita, certificados e mais chances de inserção no mercado de trabalho.
