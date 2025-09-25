SINJUR firma parceria com Sistema

Publicada em 25/09/2025 às 15h20
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) deu mais um passo importante para a valorização e qualificação dos servidores. Na última sexta-feira (19/10), o presidente André Coelho esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) com o Rafael Analista de Relacionamento e Flemeng Gerente Comercial para tratar da formalização de um convênio com as instituições que compõem o Sistema S da Indústria – SENAI, SESI e IEL.
A iniciativa tem como objetivo garantir acesso facilitado a cursos de capacitação e formação profissional, especialmente para que os filiados possam atingir as 500 horas exigidas para o recebimento do adicional de qualificação. O acordo permitirá que servidores de todas as comarcas do estado participem de atividades de aprimoramento presencial, com conteúdos que vão desde cursos técnicos e profissionalizantes até programas voltados à saúde, segurança no trabalho e inovação, voltados a qualificação para recebimento do adicional de qualificação.
O portfólio apresentado pelas entidades inclui treinamentos presenciais e a distância em áreas como tecnologia, gestão industrial, saúde e segurança, além de consultorias e programas de desenvolvimento de competências. O presidente André Coelho destacou que a visita teve como propósito garantir agilidade na celebração do convênio, visando oferecer oportunidades iguais de capacitação a todos os servidores do Judiciário rondoniense.
Com a parceria, o Sinjur reafirma seu compromisso em criar condições para que os trabalhadores conquistem novas vantagens funcionais, ampliem seus conhecimentos e fortaleçam sua carreira dentro do serviço público, reforçando a importância da qualificação contínua como instrumento de valorização profissional, além de assegurar uma gama de serviços na área do esporte, lazer, saúde e educação para si e seus dependentes.
