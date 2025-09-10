“Silvio Santos apostou que eu não duraria na Globo”, relembra Serginho Groisman

Publicada em 10/09/2025 às 10h59
O apresentador Serginho Groisman relembrou sua saída do SBT, ocorrida em 1999, e revelou detalhes de uma conversa com Silvio Santos (1930-2024) antes de migrar para a Globo. Segundo ele, o dono do Baú acreditava que sua carreira não teria continuidade na emissora carioca.
“Na hora que eu fui embora, ele falou: ‘Você não dura lá. Você não é a cara da Globo, é a cara do SBT’”, contou Groisman em entrevista ao jornalista Flávio Ricco.
Na época, Serginho negociava a renovação de contrato quando recebeu o convite da Globo. Ele afirmou que fez questão de explicar a Silvio que não se tratava de uma manobra para pedir aumento salarial. “Eu precisava embarcar nessa aventura. Amo estar aqui, tenho liberdade, mas não posso deixar de ir. Mesmo que desse errado, era a terceira maior emissora do mundo, e eu precisava aprender — assim como aprendi com ele”, relatou.
A saída de Groisman abriu espaço para mudanças no Programa Livre, que chegou a ser comandado por Márcia Goldschmidt, Lu Barsoti, Christina Rocha e Otávio Mesquita. Mais tarde, Babi Xavier assumiu a atração, mas o formato foi encerrado em 2001.
Atualmente, Serginho é responsável pelo Altas Horas, programa que conquistou o horário nobre da Globo aos sábados e se mantém como um dos principais destaques da emissora.
— com informações do site IG Gente
