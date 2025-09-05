Sílvia Cristina reforça pedido de redução no valor das passagens e aumento dos voos em Rondônia

Publicada em 05/09/2025 às 09h07
Durante reunião da bancada do Norte com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, a deputada federal Sílvia Cristina reforçou a urgência de ações concretas para reduzir os preços das passagens e oferecer mais opções de voos em Rondônia, que sofre com o caos aéreo.
“Rondônia é o Estado mais prejudicado, com passagens aéreas caras e seguidos problemas enfrentados por passageiros, prejudicando o desenvolvimento regional. Redução no número de voos e da oferta de assentos, atrasos, cancelamentos e outros problemas, viraram rotina para os passageiros em Rondônia”, disse a deputada.
No encontro, foi debatido o Projeto de Lei da Cabotagem Aérea, que autorizaria aeronaves internacionais a operar em território brasileiro com a finalidade de ampliar a malha aérea nacional. A expectativa é de que a região da Amazônia Legal seja uma das principais beneficiadas com essa medida.
Também foi mencionada a necessidade de adequações à Lei da Aeronáutica, com a possibilidade de estabelecer exceções para que a operação seja realizada exclusivamente com tripulação brasileira. Outro ponto em análise refere-se à tributação incidente sobre essas operações, aspecto fundamental para a viabilidade do projeto.
Um novo encontro na próxima semana com as empresas aéreas deve ocorrer, para ampliar o debate em busca de soluções para reduzir os custos das passagens e aumentar a oferta de assentos, para atender à crescente demanda.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!