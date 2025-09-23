Semosp intensifica operação tapa-buracos no Jardim dos Migrantes

Publicada em 23/09/2025 às 14h32
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta terça-feira, 23, mais uma etapa da operação tapa-buracos, seguindo a orientação do prefeito Affonso Cândido (PL). Os serviços começaram pela Rua das Mangueiras, no bairro Jardim dos Migrantes, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.
O prefeito destacou a importância do trabalho durante o período de estiagem, quando as condições são mais favoráveis. “Assim conseguimos evitar maiores desgastes, causamos menos transtornos à população e garantimos mais eficiência ao serviço público. O trabalho realizado nesta época do ano tem maior durabilidade. Queremos que essa ação chegue a todos os bairros de Ji-Paraná”, afirmou Affonso Cândido.
Ele também explicou os critérios adotados na definição do cronograma de execução. “Temos muitas ruas que necessitam de reparos. Para definir a prioridade, nossa equipe técnica avalia as vias com maior fluxo de veículos, onde os buracos provocam mais danos. Além disso, levamos em consideração as solicitações que chegam diariamente à Semosp”, acrescentou o prefeito.
A operação consiste na limpeza dos buracos, aplicação da massa asfáltica e compactação do solo com rolo compactador. A população pode encaminhar sugestões de locais a serem atendidos pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161 ou diretamente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
