Segurança do paciente é fortalecida pelo governo de Rondônia e amplia qualidade do cuidado aos usuários do SUS

Em alusão ao mês mundial de conscientização sobre a Segurança do Paciente, o governo de Rondônia promoveu na terça-feira (2), o 1º Workshop “Ferramentas da Qualidade na Segurança do Paciente”, no Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), em Porto Velho, reunindo profissionais, residentes e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) para compartilhar experiências e fortalecer práticas de cuidado seguras e resolutivas.
O Iespro, autarquia do governo de Rondônia, tem como missão formar, qualificar e aperfeiçoar profissionais de saúde em todos os níveis, alinhando ensino, serviço e gestão, para garantir um sistema de saúde mais humano, eficiente e territorializado. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa traduzem o empenho do estado em ofertar serviços de saúde com qualidade. “O governo do estado tem trabalhado para promover uma assistência eficiente e segura, com atualização constante das boas práticas”, evidenciou.
A diretora-geral do Iespro, Marcela Milrea, reforçou o papel estratégico da instituição. “O Iespro é o espaço em que o profissional encontra suporte para desenvolver as melhores práticas no cuidado. É por meio da integração entre ensino e serviço que alcançamos maior segurança e qualidade na assistência aos usuários do SUS de Rondônia”, destacou.
CONHECIMENTO EM AÇÃO
Profissionais aprendem e as melhores ferramentas de cuidado e promoção da qualidade de vida
A realização do workshop nasceu da vivência prática dos residentes multiprofissionais do Iespro, que, a partir das aulas teóricas no Instituto, transformaram conhecimento em ação nos cenários de prática. O fisioterapeuta residente David Pereira, do 1º ano do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos Adulto, reconhece essa importância e ressalta que a atividade reflete a integração entre teoria e serviço.
“O workshop surgiu de uma aula no Iespro, e todo esse conhecimento irá refletir em um atuação melhor em nossos ambientes de trabalho em hospitais como João Paulo II, Assistência Médica Intensiva (AMI), Hospital de Base e Cemetron, sempre com o objetivo de promover um cuidado seguro, humanizado e de qualidade”, frisou o fisioterapeuta residente.
A gerente técnica do Iespro, Cristiane Oliveira Secundo, disse que a segurança do paciente é prioridade global e deve ser trabalhada em todos os níveis de atenção. “Desde a higienização das mãos, controle de infecções até a cirurgia segura, a segurança do paciente é um eixo transversal do cuidado. O workshop fortalece a discussão entre residentes e profissionais sobre esses temas”.
RESIDÊNCIA EM SAÚDE
Participaram do encontro residentes dos programas propostos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e conduzidos pelo Iespro, entre eles: Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência; Cuidados Intensivos Adulto; Enfermagem e Obstetrícia; Centro Cirúrgico e Central de Material; e Medicina de Emergência. O evento também contou com a presença de profissionais da rede estadual, municipal e acadêmicos da graduação.
INOVAÇÃO
O fisioterapeuta Rodrigo Campos, da Comissão de Educação Permanente, destacou o caráter inovador da instituição. “O Iespro é um espaço de inovação e tecnologia, trazendo formações que acompanham as demandas técnicas e de gestão em nível nacional, para que a sociedade seja beneficiada com profissionais mais preparados, tanto os de nível médio quanto os de nível superior.”
CAPACITAÇÕES
A enfermeira Renata Marinho, responsável pelo laboratório de simulação realística do instituto, ressaltou que o Instituto atua tanto na formação dos novos profissionais quanto na atualização dos que já estão em serviço. “Desde primeiros socorros até suporte avançado, usamos a simulação realística com manequins e equipamentos modernos para manter os profissionais preparados. O grande beneficiado é sempre o usuário do SUS.”
