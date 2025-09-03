Sebrae e Acripar realizam Festival do Tambaqui em Foz do Iguaçu/PR

Publicada em 03/09/2025 às 16h23
Os paranaenses e todos os participantes do IFC, o International Fish Congress 2025, em Foz do Iguaçu, poderão mais uma vez saborear o Tambaqui de Rondônia. O tradicional Festival do Tambaqui é uma edição exclusiva do evento e acontece na próxima quarta-feira, às 19h. A ação é realizada pelo Sebrae em Rondônia e pela Acripar (Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia), com o objetivo de promover o pescado rondoniense.
Nesta edição do Festival, serão assadas duzentas bandas de Tambaqui de Rondônia e mais de 100 kg de costelinha, o principal corte do pescado nativo. O objetivo é aproveitar o movimento do congresso — atualmente o maior do segmento no país — para potencializar as vendas e aumentar o nível de conhecimento do público sobre o peixe amazônico.
“Rondônia, com o apoio da Acripar e do Sebrae, nos últimos anos, foi capaz de pautar a agenda da piscicultura do país, a ponto de este festival ser hoje um grande destaque da programação do IFC. Para alguns, somos chamados de doidos pela ousadia das ações, mas é assim que precisamos agir para mostrar o quanto o Tambaqui é bom”, explica Francisco Hidalgo Farina, vice-presidente da Acripar e presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Com apoio do Sebrae, uma comitiva de 14 pessoas, entre técnicos e piscicultores, também participa do evento. O grupo esteve ainda em visita técnica a propriedades-modelo de cultivo de tilápia na cidade de Marechal Cândido Rondon. O objetivo foi a troca de experiências e técnicas de cultivo, visto que o Paraná é, atualmente, o maior produtor de peixes do país.
As ações fazem parte do projeto Tambaqui do Vale do Jamari +IG, mantido pelo Sebrae em parceria com a Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar). São investimentos que buscam aumentar a participação do peixe rondoniense no mercado nacional, assim como promover a troca de informações, o networking e a busca por inovações no setor.
“São investimentos importantes e constantes que o Sebrae realiza há pelo menos oito anos, tendo a Acripar como principal parceira. Para 2026, o nosso compromisso com esse segmento está mantido, visto que a piscicultura é um dos motores da economia do nosso estado, gerando milhares de empregos e renda para a população”, explicou Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.
