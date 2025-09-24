Rolim de Moura apresenta relatório do Fundo Municipal de Saúde em audiência pública

Publicada em 24/09/2025 às 14h52
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realizou na manhã desta quarta-feira (24), na Câmara Municipal, a audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2025. O encontro, realizado em cumprimento ao artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, teve início às 8h30 e reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e membros do Conselho Municipal de Saúde.
Durante a audiência, foram apresentados dados financeiros e operacionais das ações executadas pela SEMUSA no período. A explanação técnica ficou a cargo da contadora do Fundo, Marlene Coviaque, e do técnico municipal Pedro Henrique Machado, que detalharam receitas, despesas, investimentos, eventos realizados e metas alcançadas ao longo dos últimos quatro meses.
Estiveram presentes a secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, o secretário adjunto Alessandro Martins, além de conselheiros e representantes da comunidade. A participação popular foi incentivada, reforçando a importância da transparência e do controle social na aplicação dos recursos públicos.
Durante seu discurso, a secretária Geiciane destacou os avanços alcançados pela gestão e ressaltou que diversos projetos planejados para os próximos quatro anos já estão em execução ou foram concluídos, demonstrando o comprometimento com a melhoria dos serviços oferecidos à população.
A audiência pública é considerada uma ferramenta essencial para garantir que os cidadãos tenham acesso às informações sobre a execução orçamentária da saúde e possam acompanhar de perto a utilização dos recursos, além de contribuir com sugestões e questionamentos.
O Fundo Municipal de Saúde é responsável por gerenciar os recursos destinados às ações e serviços de saúde no âmbito municipal, assegurando que sejam aplicados de forma eficiente e em benefício da população.
