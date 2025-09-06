Roberta Miranda detona mãe de Marília Mendonça: “Só pensa em dinheiro”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/09/2025 às 10h56
A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, falou abertamente sobre sua relação com Marília Mendonça (1995-2021) e sobre os desentendimentos com Dona Ruth, mãe da sertaneja, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, na última sexta-feira (5). Com informações do O Dia.

Roberta relembrou a proximidade que teve com Marília, destacando a admiração e o carinho que recebia da artista. "Ela tinha um respeito por mim, um amor. Quando nos encontramos no palco, a gente se abraçou e parecia que ela era minha filha, minha semente, meu legado que estava ali comigo", contou. A cantora também revelou que Marília chegou a gravar para ela um depoimento de cinco minutos.

No entanto, a relação com Dona Ruth não seguiu o mesmo caminho. "Mandei flores para Dona Ruth. Não quis receber, elas ficaram murchando na floricultura", afirmou.

Roberta disse ainda que foi convidada a participar da cinebiografia de Marília, mas recusou o convite. "Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marilia Mendonça. Eu disse: 'não vou'. Sabe por quê? A Dona Ruth só pensa em dinheiro. E eu não quero participar desse momento", declarou.

Apesar das críticas, a cantora reforçou que seu carinho pela sertaneja permanece. "Todo mundo sabe que eu amo a Marilia Mendonça, mas quando foi para eu participar da homenagem, ela não me colocou. Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela", desabafou.

 

