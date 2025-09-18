ENTREVISTA

Psiquiatra de Rondônia elogia SUS como melhor sistema do mundo e diz que ex-presidente 'inelegível' e 'réu' terceirizou orçamento

Em conversa com Robson Oliveira, médico aponta automedicação, agressividade nas relações e polarização política como fatores agravantes; elogia o SUS, mas afirma que faltam recursos e há distorções na aplicação de verbas