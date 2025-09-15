PS UNIR 2026 - publicados editais de Medicina com 40 vagas para o primeiro semestre

Publicada em 15/09/2025 às 17h01
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, os editais do Processo Seletivo 2026 para o curso de Medicina, que ofertará 40 vagas para ingresso no primeiro semestre do próximo ano.
Neste ano, o Processo Seletivo da UNIR tem dois editais exclusivos para o curso de Medicina. Um deles é voltado às Ações Afirmativas e Inclusão (acesse aqui), com 5 vagas reservadas para indígenas, quilombolas, populações do campo, pessoas trans e pessoas com deficiência; e o segundo edital possui mais 35 vagas, sendo 11 para ampla concorrência e 24 reservadas de acordo com a lei de cotas (acesse aqui).
Candidatos que concorrerem às Cotas ou às Ações Afirmativas deverão obrigatoriamente passar pelas bancas de Heteroidentificação, Verificação e Validação. Essas etapas incluem a confirmação da autodeclaração de pretos, pardos, indígenas e quilombolas; a verificação documental de candidatos PcD, pessoas trans e por renda; além da análise de requisitos específicos de cada modalidade.
As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente online, de 19 de novembro de 2025 a 21 de janeiro de 2026, pelo sistema https://sistemas.unir.
A seleção será feita com base nas notas do ENEM das últimas dez edições: de 2016 a 2025, e o sistema considerará automaticamente a maior média válida do candidato, desde que não haja nota zero em nenhuma das provas objetivas ou na redação.
Cronograma resumido
O cronograma prevê a homologação das inscrições em 23 de janeiro de 2026, a divulgação do resultado preliminar em 30 de janeiro e do resultado final em 5 de fevereiro. Entre 6 e 8 de fevereiro, os candidatos deverão confirmar a manifestação de interesse para continuar no processo, etapa que antecederá a primeira chamada de matrícula. A partir de 12 de fevereiro, terão início as convocações para matrícula e as bancas de heteroidentificação.
