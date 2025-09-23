Prtefeitura informa população de Espigão do Oeste: o Cartão SUS
Por ASSESSORIA
Publicada em 23/09/2025 às 14h51
Agora, o CPF passa a ser o identificador único no SUS, trazendo mais praticidade e agilidade para você:

Consultas, exames e atendimentos ficam mais rápidos, basta informar o CPF;

O número do Cartão SUS é o mesmo do CPF;

Evita duplicidade de registros e facilita cadastros;

Documentos antigos continuam válidos, mas os novos já seguem esse padrão.

Para atualizar, procure a UBS Arlindo Cristo ou a UBS Gebaldo dos Reis.

É mais facilidade, mais organização e mais eficiência no atendimento à saúde de todos.

