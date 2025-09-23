Por ASSESSORIA
Publicada em 23/09/2025 às 14h51
Prtefeitura informa população de Espigão do Oeste: o Cartão SUS "migrou" para o CPF
Agora, o CPF passa a ser o identificador único no SUS, trazendo mais praticidade e agilidade para você:
Consultas, exames e atendimentos ficam mais rápidos, basta informar o CPF;
O número do Cartão SUS é o mesmo do CPF;
Evita duplicidade de registros e facilita cadastros;
Documentos antigos continuam válidos, mas os novos já seguem esse padrão.
Para atualizar, procure a UBS Arlindo Cristo ou a UBS Gebaldo dos Reis.
É mais facilidade, mais organização e mais eficiência no atendimento à saúde de todos.
