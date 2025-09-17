Professores da rede municipal de educação infantil participam de capacitação voltada para o ensino de matemática

Publicada em 17/09/2025 às 08h25
Professores da rede municipal de Jaru que atuam no Berçário, Maternal e Pré-Escolar participaram da formação “Matemática Criativa: resolvendo problemas por meio da ludicidade e com os pequenos matemáticos”, do Sistema de Ensino Aprende Brasil. A capacitação aconteceu na escola Maria de Lourdes e foi ministrada por Luiza Lopes Stadler.
O objetivo da formação, que aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro e reuniu cerca de 30 docentes, é transformar o aprendizado da matemática em algo lúdico, respeitando as particularidades de cada faixa etária, usando brincadeiras como estratégia pedagógica para o desenvolvimento do raciocínio lógico.
A secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, destacou que o aperfeiçoamento constante dos professores é uma determinação do prefeito Jeverson Lima. “As políticas públicas educacionais da gestão visam prover um ensino de qualidade desde os primeiros anos escolares, por isso é primordial que os profissionais estejam sempre atualizando seus conhecimentos e métodos de trabalho”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!