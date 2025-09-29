PRF prende mulher com 10 kg de maconha na BR 364 em Porto Velho

Por PRF/RO
Rondônia, 29 de setembro de 2025 – A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, durante fiscalização de trânsito, apreendeu 10 kg de substância análoga à maconha, neste domingo (28), na BR 364, km 760, em Porto Velho.
Ao dar ordem de parada ao veículo, a equipe policial solicitou os documentos pessoais dos ocupantes. Nessa ocasião, uma passageira demonstrou comportamento suspeito e, durante o emprego de técnicas de entrevista forneceu respostas desconexas sobre o motivo da viagem. Diante da fundada suspeita, a equipe procedeu à verificação de sua bagagem, onde foi encontrado o material ilícito.
A mulher e a droga foram encaminhados à Polícia Civil no município para as demais providências.
