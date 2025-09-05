PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (5) com pancadas de chuva no Norte

Publicada em 05/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta sexta-feira (5) é de pancadas de chuva isoladas durante a manhã no norte do Amazonas, Baixo Amazonas, Roraima e Amapá, enquanto o sul do Pará e Tocantins terão poucas nuvens.
Durante a tarde, as chuvas se intensificam em grande parte da região, principalmente no Acre, Amazonas, Rondônia e norte do Pará, com possibilidade de trovoadas.
À noite, as fortes chuvas continuam nessas localidades, e Tocantins segue sem chuvas.
O Inmet alerta para perigo potencial de baixa umidade no Tocantins, sudeste e sudoeste paraense.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 23°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!