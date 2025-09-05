PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (5) com pancadas de chuva no Norte
Por Sophia Stein
Publicada em 05/09/2025 às 07h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A previsão do tempo para esta sexta-feira (5) é de pancadas de chuva isoladas durante a manhã no norte do Amazonas, Baixo Amazonas, Roraima e Amapá, enquanto o sul do Pará e Tocantins terão poucas nuvens.

Durante a tarde, as chuvas se intensificam em grande parte da região, principalmente no Acre, Amazonas, Rondônia e norte do Pará, com possibilidade de trovoadas. 

À noite, as fortes chuvas continuam nessas localidades, e Tocantins segue sem chuvas. 

O Inmet alerta para perigo potencial de baixa umidade no Tocantins, sudeste e sudoeste paraense.

Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 23°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. 

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Geral Tempo
Imprimir imprimir