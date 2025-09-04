PREVISÃO DO TEMPO: Chuva atinge parte da Região Norte nesta quinta-feira (4)
Por Marquezan Araújo / brasil61.com
Publicada em 04/09/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para esta quinta-feira (4) indica que, no Norte do Brasil, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado de Roraima. Esse quadro será percebido em municípios como Rorainópolis e Caracaraí. 

No Amazonas, o cenário é semelhante. As pancadas de chuva devem atingir as regiões de Rio Negro, Tefé, Coari, Purus, Madeira, Manaus, Rio Preto da Eva, Parintins e Itacoatiara. 

No Período da noite, há possibilidade de chuva isolada em uma área do oeste do Baixo Amazonas, no Pará, em cidades como Oriximiná. 

Já para os estados de Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins, a previsão é de apenas variação entre muitas e poucas nuvens. 

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. 

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. 

