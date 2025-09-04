PREVISÃO DO TEMPO: Chuva atinge parte da Região Norte nesta quinta-feira (4)

Publicada em 04/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta quinta-feira (4) indica que, no Norte do Brasil, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado de Roraima. Esse quadro será percebido em municípios como Rorainópolis e Caracaraí.
No Amazonas, o cenário é semelhante. As pancadas de chuva devem atingir as regiões de Rio Negro, Tefé, Coari, Purus, Madeira, Manaus, Rio Preto da Eva, Parintins e Itacoatiara.
No Período da noite, há possibilidade de chuva isolada em uma área do oeste do Baixo Amazonas, no Pará, em cidades como Oriximiná.
Já para os estados de Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins, a previsão é de apenas variação entre muitas e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
