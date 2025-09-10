Preso desde julho, Oruam escreve carta aos fãs e diz sofrer “injustiças”

Publicada em 10/09/2025 às 15h26
O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, preso desde julho, divulgou nesta terça-feira (9) uma nova carta aberta aos fãs em que fala sobre os dias na prisão. No texto, publicado nas redes sociais, o artista afirmou que aceita estar cumprindo um “castigo” por ter se afastado da fé, mas reclamou de perseguição e de acusações que considera injustas. Com informações do O Dia.
“Para todos os meus fãs, um leão ferido ainda é um leão. Ninguém prende quem tem a mente livre”, escreveu. Ele relembrou as visitas que fazia ao pai, também preso, e disse que agora sente o desejo de acompanhar a família quando recebe visitas na cadeia.
Oruam contou que “ganhou o mundo” e acabou se esquecendo de Deus, mas ressaltou que a prisão o fez retomar sua espiritualidade. Apesar disso, disse viver “o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e minha arte”.
O rapper também pediu desculpas aos fãs e à família, destacando que esse período serviu para revelar quem eram seus amigos de verdade. “Quero que entendam que sou um trapper, não um traficante. Esse é o momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte”, declarou.
Acusações
Oruam está em prisão preventiva desde 22 de julho na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ele responde por tentativa de homicídio triplamente qualificada após confronto com a Polícia Civil em frente à sua casa, no Joá. Segundo a investigação, ele teria tentado impedir a apreensão de um adolescente acusado de tráfico e roubo.
Além disso, enfrenta denúncias por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal e desacato. Mais recentemente, foi acusado também de corrupção ativa e de dirigir de forma perigosa enquanto estava com a habilitação suspensa.
Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV), preso desde 1996.
