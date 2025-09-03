Prefeitura utiliza tecnologia em operações de limpeza nos bairros de Porto Velho

Publicada em 03/09/2025 às 16h38
O trabalho das equipes de limpeza da Prefeitura de Porto Velho tem assegurado ruas mais limpas e com menos entulhos nos bairros. Entre as ações estão retirada da sujeira, desobstrução de canais e das bocas de lobo, entre outras ações, com objetivo de eliminar pontos de alagamentos e transbordamentos durante às chuvas. A iniciativa segue recomendação do prefeito Léo Moraes com apoio dos profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) que atuam em diversas frentes de serviços. Políticas públicas que são realizadas por meio de um trabalho integrado entre secretarias, o que permite emprego de tecnologias.
“Trabalhamos com foco na prevenção e no cuidado, com objetivo de proporcionar mais dignidade para os moradores. Na rua Itapajé, bairro Lagoinha, por exemplo, instalamos um tubo ármico de três metros de diâmetros por 12 metros de comprimento, para que a água possa escoar mais rápido. Desta forma esperamos reduzir os alagamentos que há décadas causam transtornos para as pessoas”, afirmou o secretário Thiago Felipe Cantanhede (Seinfra).
Outras medidas inovadoras e que refletem o cuidado pelas pessoas ocorrem por meio da limpeza das bocas de lobo e da rede de drenagem, com a utilização do hidrojato (ou multijato). Nesse caso, o caminhão conhecido popularmente por “tatuzão” lança fortes jatos de água para desobstruir a tubulação, propiciar o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos.
“Uma cidade limpa não tem a ver apenas com beleza, mas acima de tudo com a saúde das pessoas. E é exatamente isso que nós queremos, uma cidade onde as pessoas tenham orgulho de viver aqui, por desfrutarem de mais saúde, mais oportunidades e melhor qualidade de vida”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
O secretário informou que aproximadamente 250 metros cúbicos de resídios já foram retirados das bocas de lobo, também denominadas caixas de drenagem. Além disso, a Prefeitura realiza limpeza de canais, instalação de manilhas e a construção de ecobueiros.
Os ecobueiros são equipados com grades de ferro, um tipo de gaiola, para impedir que o lixo jogado em via pública seja arrastado pela chuva e obstrua novamente a rede de drenagem. “Estamos nos preparando agora para enfrentar a chuva de amanhã”, explicou Thiago Cantanhede.
Ele acrescentou ainda que os resíduos removidos da rede de drenagem não são compostos apenas por líquidos. Há também resíduos sólidos retirados das bocas de lobo, como barro, embalagens, tecidos (como lençóis), pneus e até mesmo carcaças de animais mortos, entre outros.
LIMPÔMETRO
Para dar total transparência aos trabalhos realizados pela Operação Cidade Limpa, que teve início no primeiro dia de gestão do prefeito Léo Moraes, a Seinfra, por meio da Superintendência de Tecnologia da Informação (SMTI), criou uma plataforma digital que permite à população acompanhar em tempo real a evolução dos trabalhos de limpeza na cidade, pavimentação de ruas e tapa-buracos, entre outras ações.
Plataforma digital permite que a população acompanhe em tempo real a evolução dos trabalhos de limpeza na cidade
Até segunda-feira (1), por exemplo, 79.457 toneladas de lixo já tinham sido recolhidas. A ferramenta possibilita acompanhar a evolução dos trabalhos por bairros, zonas e distritos. Clique aqui e acesse o limpômetro.
OUTROS SERVIÇOS:
Limpeza de rua – 7.780 quilômetros
Limpeza de canais – 16.152 metros
Limpeza de bocas de lobo – 734 unidades
Roçagem – 1.137,586 metros quadrados
APELO
“Peço à população para que não jogue lixo nas ruas. Faça o descarte em local correto, e bem embalado, separando o lixo orgânico do não orgânico para facilitar a reciclagem. Vamos preservar a limpeza da nossa cidade”, frisou o titular da Seinfra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!