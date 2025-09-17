Prefeitura leva qualificação à comunidade indígena Pay Gap

Publicada em 17/09/2025 às 08h19
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), iniciou nesta segunda-feira (15) mais uma oficina do Programa Acessuas Trabalho na comunidade indígena Pay Gap, localizada na Linha 74, Terra Indígena Igarapé Lourdes. A iniciativa, que busca promover a inclusão e a qualificação profissional, é realizada em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) tem como finalidade ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para usuários da Assistência Social. O público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 59 anos, prioritariamente beneficiários de serviços, programas e projetos de transferência de renda socioassistenciais.
De acordo com a secretária de Assistência Social, Sirlene Muniz, uma equipe da Semasf foi designada para acompanhar o Senar e STTR no curso de produção de pães, salgados e doces, oferecendo qualificação profissional aos participantes. “O serviço social deve estar presente onde houver necessidade, independentemente do local. Essa é apenas uma das várias ações programadas pela nossa equipe de técnicos e assistentes sociais”, destacou a secretária.
A oficina do Programa Acessuas Trabalho, realizada nos períodos da manhã e da tarde, contam com a participação de 15 alunas de diferentes idades da Aldeia Pay Gap. A capacitação será concluída ainda nesta semana, com a entrega de certificados aos participantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!