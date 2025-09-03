Prefeitura de Porto Velho emite gratuitamente nova Carteira Nacional de Identidade

Publicada em 03/09/2025 às 16h29
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG), já está sendo emitida gratuitamente em Porto Velho pela Prefeitura, por meio do Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec).
O Sine é o único polo de emissão no município que não exige agendamento pelo Portal do Cidadão. Entretanto, os interessados devem ficar atentos: são disponibilizadas apenas 17 senhas por dia, distribuídas por ordem de chegada.
O atendimento acontece na sede do Sine Municipal, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, das 7h30 às 13h30.
Para solicitar a emissão da CIN, é preciso apresentar:
-Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal;
-Certidão de Nascimento original (para solteiros);
-Certidão de Casamento original (para casados);
-Certidões de Nascimento ou Casamento devem conter número de matrícula conforme Provimento nº 182/2024;
-Certidão de Casamento atualizada com averbação (para divorciados);
-Certificado de Naturalização (para brasileiros naturalizados);
-Comprovante de residência;
-Foto 3x4 recente, sem camisa branca ou listrada, sem óculos, acessórios chamativos ou maquiagem excessiva;
-Importante: não será aceito documento de união estável.
Mais informações podem ser obtidas através do número (69) 98473-3411
Comentários
Seja o primeiro a comentar!