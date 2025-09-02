PREVENÇÃO

Prefeitura de Jaru realizará mutirão de limpeza contra a Dengue de 08 a 12 de setembro

O objetivo da ação é remover objetos e materiais que possam acumular e são potenciais criadouros para o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus, Febre Amarela e Chikungunya.