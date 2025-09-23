Prefeitura de Jaru convoca mais 47 candidatos aprovados em concurso público

Publicada em 23/09/2025 às 12h02
A Prefeitura de Jaru, convocou 47 candidatos aprovados no concurso público, para o preenchimento de vagas em diversos cargos efetivos do município.
Entre os profissionais chamados nesta etapa estão operadores de serviços gerais, pedreiro, soldador, cuidador, assistente administrativo, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, técnico em informática, supervisor escolar, orientador educacional, enfermeiro, analista administrativo, pedagogo, professor (40h), engenheiro civil e farmacêutico generalista.
Os convocados têm até o dia 21 de outubro para apresentar toda a documentação necessária e tomar posse do cargo. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.
É importante destacar que não haverá segunda chamada ou prorrogação do prazo para entrega dos documentos e posse.
CONFIRA O EDITAL E A LISTA DE CONVOCADOS NA ÍNTEGRA:
CONFIRA O EDITAL E A LISTA DE CONVOCADOS NA ÍNTEGRA: transparencia.jaru.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!