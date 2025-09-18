Porto Velho celebra aniversário de 111 anos com o PVH Pesca Show 2025, o maior festival de pesca esportiva da Amazônia

Publicada em 18/09/2025 às 11h05
Porto Velho se prepara para viver um dos momentos mais aguardados das comemorações dos seus 111 anos: o PVH Pesca Show 2025, festival de pesca esportiva que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, em Vila Nova de Teotônio. A iniciativa é uma realização conjunta da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), com a Sopescar/Caiaqueiros de Rondônia, reunindo tradição, esporte, cultura e turismo em um grande evento aberto ao público e totalmente gratuito.
O festival marca a retomada histórica da pesca esportiva na região da antiga Cachoeira de Teotônio, que volta a ser palco de competições e atividades culturais, fortalecendo o potencial turístico da capital e colocando Porto Velho de vez no mapa internacional da pesca esportiva.
TRADIÇÃO
De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, o festival integra as ações de valorização do turismo esportivo na Amazônia e traz Porto Velho para o circuito nacional e internacional da modalidade.
“Estamos realizando o primeiro festival oficial de pesca do município, e nada melhor do que abrir essa programação no Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. O PVH Pesca Show resgata uma tradição de Vila Nova de Teotônio e insere Porto Velho na rota do turismo de pesca, um dos segmentos mais promissores para a Amazônia”, destacou.
A programação contará com o XIII Torneio de Pesca da Sopescar, dividido em duas modalidades:
-Dia 27/09 (sábado): prova de caiaque, individual, pela manhã;
-Dia 28/09 (domingo): largada de barcos a motor, logo nas primeiras horas da manhã.
Além das competições, o público poderá acompanhar depoimentos de moradores tradicionais, apresentações culturais, shows musicais, gastronomia regional, exposição de parceiros e transmissão ao vivo das pescarias em um telão instalado no espaço gourmet.
INSCRIÇÕES E PREMIAÇÕES
Os pescadores terão direito a kits com camiseta de proteção UV personalizada e concorrerão a prêmios do 1º ao 10º lugar. Entre eles: uma embarcação, uma carreta para embarcações, caiaques, geradores de energia e outros itens de pesca e lazer, patrocinados por empresas do setor, além de apoio de instituições como Sicoob e Fecomércio.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro).
RESGATE HISTÓRICO
A antiga Cachoeira do Teotônio foi, por décadas, um símbolo da pesca rondoniense e da vida comunitária local. O resgate dessa tradição, agora em formato de festival, fortalece não só a memória da comunidade, mas também projeta Porto Velho como Capital da Pesca Esportiva da Amazônia.
O rio Madeira, palco do torneio, é reconhecido mundialmente por sua diversidade: são mais de 1.050 espécies catalogadas, tornando o Madeira o rio com maior variedade de peixes no planeta. Essa riqueza atrai praticantes da pesca esportiva de várias partes do Brasil e do mundo, especialmente da Europa e de estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
ESTRUTURA E SEGURANÇA
O evento conta com o apoio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Semtran, Funcultural, Emdur e Seinfra, garantindo infraestrutura, segurança e conforto para pescadores e visitantes.
O PVH Pesca Show 2025 será, sem dúvida, um marco no calendário turístico e cultural de Porto Velho, promovendo esporte, lazer, economia criativa e integração comunitária.
