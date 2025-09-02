Pedro Fernandes apoia capacitação em Ariquemes com Curso de Marketing Pessoal

Publicada em 02/09/2025 às 13h40
Ariquemes foi palco de mais um momento de valorização da educação e da formação profissional com o encerramento do Curso de Marketing Pessoal – Promoção Profissional e Pessoal, realizado em parceria com a Escola do Legislativo. A iniciativa superou as expectativas, com ampla participação da comunidade e forte engajamento dos alunos.
Na cerimônia de encerramento, os participantes apresentaram seus aprendizados e receberam os certificados das mãos do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que fez questão de prestigiar cada aluno e reforçar a importância da conquista para o futuro de todos.
Pedro Fernandes destacou que investir em conhecimento é investir no futuro e disse que foi uma alegria entregar os certificados e ver a satisfação dos alunos ao concluírem essa etapa. Para ele, apoiar iniciativas que transformam vidas, capacitam jovens e adultos e abrem portas para novas oportunidades é um compromisso permanente do mandato.
O curso ofereceu ferramentas práticas para o desenvolvimento do marketing pessoal, ampliando habilidades de comunicação, postura e valorização profissional. Segundo o deputado, oferecer oportunidades de formação gratuita é uma das formas mais eficazes de estimular a inclusão social e econômica. Ele ressaltou que os certificados representam dedicação e esforço, além da certeza de que cada participante está mais preparado para os desafios do mercado de trabalho e da vida pessoal.
O encerramento do curso em Ariquemes reforça que parcerias entre o Legislativo e a comunidade podem gerar resultados concretos e de grande impacto, transformando a realidade de jovens e adultos por meio do conhecimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!