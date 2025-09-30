Publicada em 30/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – Porto Velho terá só uma seção na eleição dia 15, quando serão escolhidos os deputados da Assembleia do Amazonas. Na lista dos candidatos cada eleitor poderá votar “em até 20 inscritos”.
1928 – Eleita a primeira diretoria da Associação Comercial do Guaporé, em Porto Velho, tendo como presidente o comerciante Marcelino de Oliveira.
1949 – Artistas do “cast” da Rádio Baré de Manaus vem a Porto Velho inaugurar o “Parque da Alegria” do radialista Humberto Amorim, dono do Serviço de Alto Falantes “Rio Madeira”.
1953 – O Banco do Brasil confirmou a instalação de sua agência em Guajará.
1955 – Já de olho no carnaval do ano que vem a “Deixa Falar”, 1ª escola de samba de PVh, anuncia um grande pré-momo.
1967 – O Senai/PVh instala na escola “Marechal Rondon” – SENAI, o curso de “Ajustagem de Motores”.
1987 – Acusando os jornalistas de lhe fazerem “chantagem”, o governador Jerônimo Santana dá entrevista, em que repórteres furaram a censura da Secom para poder perguntar.
1990 – Pela ordem de classificação em pesquisas os 3 candidatos com mais chances de serem eleitos governador são Olavo Pires, Valdir Raupp e Osvaldo Piana.
HOJE É
Dia Nacional do Jornaleiro. Dia da Secretária. Dia Internacional da Tradução. Dia dos Capelães da Marinha. Dia Mundial da Navegação.
Católicos celebram São Jeronimo, Simão, São Francisco de Borja,
BRASIL
1917 — Nasce Abelardo Barbosa, o Chacrinha (m. 1988), que revolucionou programas ao vivo na TV/BR.
MUNDO
1791 – Wolfgang Amadeus Mozart, 1756/1791, estreia a ópera a “Flauta Mágica”. 1941 — Acontece o “massacre de Babi Yar“, Ucrania, onde nazistas mataram em poucos dias mais de 100 mil judeus.
FOTO DO DIA
A VOLTA DAS CÂMARAS
Em 1912, na instalação do primeiro município de Rondônia, Santo Antônio (MT, extinto em 1945) foram nomeados o prefeito (superintendente) e os intendentes (vereadores), como o foi com Porto Velho (1915) e Guajará-Mirim (1928).
Em 1930 as Câmaras de Porto Velho e Santo Antônio foram fechadas, e os prefeitos passaram a ser nomeados.
O decreto-lei 411/69, assinado pelo presidente Costa e Silva restabeleceu a eleição nos territórios para vereadores, no caso de Rondônia em Porto Velho foi o retorno desde 1926 e em Guajará a primeira vez.
O decreto 411/69 determinou que as capitais elegeriam sete vereadores e cinco nos outros municípios. Guajará e Porto Velho, em área de fronteira com outro país, a Bolívia, só elegeriam prefeitos na década de 1980.
OBS: a eleição a vereador em Porto Velho em 1969 não foi a primeira do município. Aliás, seu Poder Legislativo, com todos direitos e deveres, existe desde a implantação do município, em 1915.
