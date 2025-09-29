Publicada em 29/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1957 – Soldados da Guarda Territorial e da 6ª Cia de Fronteira acabam com um incêndio que destruiu casas e um depósito de combustível, em Guajará-Mirim.
1967 – Aa finalização da BR-364, até Rio Branco, e a melhoria real do tráfego da BR em Rondônia, foi a cobrança do deputado federal (AC) Wanderley Dantas ao ministro dos Transportes Mário Andreazza
1979 – No próximo dia 4 o Incra vai entregar ao prefeito Francisco Paiva, de Paiva, de Porto Velho, ato do presidente João Figueiredo com o qual a União cede ao município sua área urbana.
1982 – O TSE não reconhece o pedido do filiado Antonio Morimoto, que alegara ter sido convidado pelo governador Jorge Teixeira para ser candidato ao Senado.
1984 – O reitor Euro Tourinho Filho preside graduação de 70 formandos da 1ª turma da Universidade Federal de Rondônia, nos cursos de Administração, Contabilidade e Economia.
1994 – O governador Osvaldo Piana inaugura a linha (“linhão”) de transmissão da hidrelétrica de Samuel, até Presidente Médici, com 400 KM.
HOJE É
Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Dia Mundial do Coração. Dia Mundial do Petróleo.
Católicos celebram Arcanjos, São Gabriel, São Miguel e São Rafael, Beato Nicolau de Furca Palena.
BRASIL
1908 – Falece Machado de Assis (n. 1839), fundador da Academia Br4asileira de Letras.
MUNDO
1547 – Nasce Miguel de Cervantes (m. 1616) autor do clássico Dom Quixote.
FOTO DO DIA
DOIS FATOS IMPORTANTES
Em 1984 e 1994 o 29º dia de setembro teve dois fatos importantes para o desenvolvimento, a educação e a economia de Rondônia. Fatos que impactariam de forma positiva a vida do rondoniense.
Em 84 o reitor Euro Tourinho Filho presidiria a graduação da primeira turma de formandos da Universidade Federal de Rondônia, Unir, em áreas que o Estado tinha carências imensas: Contabilidade, Administração e Economia.
Dez anos depois, em 1994, outro fato, e, também, de imensa importância para o Estado, o governador Osvaldo Piana inaugurou o “linhão” de transmissão de energia elétrica da hidrelétrica de Samuel rumo ao sul do Estado.
O Antonio Queiroz, editor-chefe do jornal Estadão do Norte mandou que eu fosse a duas cidades impactadas pela chegada do “linhão”, e numa delas, Ariquemes, eu estava na casa de uns conhecidos.
Estávamos ouvindo uma emissora de rádio transmitindo o evento, e quando foi ligado a dona da casa começou a chorar, uma emoção que não tinha fim, lua que ajudou a escrever uma importante etapa na história de Rondônia.
