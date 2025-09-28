Publicada em 28/09/2025 às 09h00
RONDÔNIA
1919 – Com 30 membros é criado o grupo de Bombeiros Voluntários de Porto Velho.
1938 – A agência da Panair do Brasil em Porto Velho começa a vender passagens mas na compra o passageiro deve informar seu peso.
1955 – O Território tem agora seu primeiro sindicato, o dos Estivadores, que desde 1943 era uma Associação.
1957 – A remoção, de Ariquemes a Porto Velho, de uma mulher com hemorragia de parto, foi a 1ª vez que um avião foi usado para isso no Território. Ela foi internada na maternidade “Darcy Vargas”.
1972 – Instalado o juizado de Paz em Vilhena. O juiz é o cidadão João Luiz Egert.
1983 – O “Grupo de Brasília” – senadores, deputados federais e alguns estaduais do PDS, negou ter feito exigências ao governador Jorge Teixeira, responsável, ano passado, por suas eleições.
1989 – Seis anos após ter sua primeira Constituição, Rondônia tem desde ontem uma nova Carta, promulgada pelo presidente da Assembleia Estadual Constituinte deputado Osvaldo Piana.
1990 – A estudante Janaína Moretel, 11 anos, vence 30 candidatos, e é a prefeita-mirim em Ji-Paraná na Semana da Criança.
HOJE É
Dia da Lei do Ventre Livre. Dia Internacional do Direito ao Saber. Dia do Hidrógrafo. Dia Mundial Contra a Raiva. Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Dia do Vaqueiro.
Católicos celebram Santa Eustóquia, São Venceslau, São Lourenço e companheiros,
BRASIL
1885 - Promulgada a Lei dos Sexagenários, libertando escravos com mais de 60 anos.
MUNDO
1895 – Falece Louis Pasteur (n. 1822 ), criador da vacina contra antirraiva animal. 1837 – Patenteada por Morse o telefone elétrico. 2020 — Já são mais de 1 milhão no mundo, as mortes causadas pela Covid 19.
ECOS DA 2ª CONSTITUINTE
Amizael Silva, foi relator da primeira Constituição do Estado em 1983, quando manteve sua candidatura apesar da pressão da bancada do PMDB e de deputados do PDS, ligados ao governador Jorge Teixeira.
Amizael levou para a Assembleia Constituinte a experiência de dois mandatos de vereador em Porto Velho (1973/77 e 1977/83).
Reeleito em 1986, já no PFL que tinha 5 deputados, quando começou a pré-constituinte de 1989 foi novamente eleito relator-geral.
Em relação à Carta de 1983 o trabalho foi facilitado até porque durante quase um ano os constituintes ouviram os moradores em cada município. Mas houve pedidos estranhos.
Um de seus principais assessores propôs uma indenização a esposas com mais de 30 anos de vida comum. E um vereador queria um artigo isentando de processos a edis que se envolvessem em brigas fora do plenário.
O motivo? Numa briga de bar o vereador agrediu um PM que tentava acalmar os brigões. Nenhuma das duas foram aceitas.
(*) Amizael Gomes da Silva (1935/2003), historiador, jornalista, professor de Matemática
