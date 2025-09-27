Publicada em 27/09/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1917 – A Sociedade de Tiro Madeirense agora é “Tiro Brazileiro de Porto Velho” conforme determinação da Confederação brasileira da modalidade.
1917 – Há 1.792 moradores sendo 1.270 homens e 712 mulheres em Porto Velho. Dos estrangeiros, 204 são de Portugal. (AM)
1951 – Tecnologia em troca de produtos amazônicos. É a proposta da Alemanha para um acordo com o Brasil.
1955 – Para atender ao tráfego devido à eleição presidencial dia 3, a EFMM alterou os horários dos trens
1967 – Projeto do senador Edmundo Levi, AM, expande aos Territórios todos os benefícios destinados à Zona Franca de Manaus.
1981 – O piloto Ari Dal Toé morre quando seu avião bate na cabeceira da pista no posto “Alta Lídia”, região dos Uru-Eu-Uau-Uau da Funai.
1984 – Com 436 candidatos para 18 vagas, começa o II Concurso de Ingresso à Carreira do MP/RO, com 18 vagas, conforme a procuradora-geral Ledy Gonçalves.
1987 – Depois de 20 hs de julgamento, 3 delegados da Polícia Civil foram condenados pela morte do comprador de ouro Assis.
2017 – Falece em Porto Velho o jornalista João Tavares Pinheiro, ex-editor do jornal Alto Madeira, desportista, vereador, editor da Revista GOL. Mestre de várias gerações de jornalistas
HOJE É
Dia Mundial do Turismo, Dia de Cosme e Damião, Dia do Encanador, Dia Nacional do Idoso.
Católicos celebram São Vicente de Paulo, Santos Adolfo e João, mártires em Córdoba. Nas religiões de origem africana, Cosme e Damião são representados como os orixás Ibejis, representando a pureza e a dualidade das crianças.
BRASIL
1953 – Fundação da TV Record. 1952 - Morreu Francisco Alves, conhecido como o "Rei da Voz". 2007 — Inauguração da Record News, o 1º canal de notícias 24h na TV aberta do Brasil.
MUNDO
1998 – Criação do site Google. 1590 – Morre Giambattista Battista Castagna aa(n. 1521), 13 dias após sagrado papa Urbano VII, o mais curto papado da história. 1825 – Na Inglaterra, inaugurada a 1ª linha-férrea do mundo.
O CORONEL SALDANHA (II)
Sintetizo respostas a perguntas de leitores da coluna sobre a razão de eu ter, como disseram dois, “enaltecido” tanto o coronel da Guarda Nacional Paulo Cordeiro da Cruz Saldanha, na coluna do dia 25.
Há um ditado antigo que diz “contra fatos não há argumentos”, então vamos aos fatos – só do que eu sei, pode ter mais. Não o conheci, mas do que sei, ele é merecedor dos elogios – e de homenagens.
No início da década de 1920 contratou em Manaus o professor Carlos Costa, para a primeira escola em Espiridião Marques, a primeira igreja da cidade foi feita sob liderança do Coronel Saldanha, isso para mostrar só dois fatos.
A igreja foi ampliada em 1932, quando dom Rey chegou à – oficialmente desde 1928 cidade de Guajará-Mirim – cidade que também é homenageada com o título de “Pérola do Mamoré”.
Em 1947 Paulo Saldanha sai candidato a deputado federal na primeira disputa no Território e é vencido por Aluízio Ferreira, eleição que seu sobrinho-neto Paulo Saldanha ouviu ter sido fraudada, conforme ouviu de um dos mais ferrenhos aluizista, o historiador Esron Menezes.
